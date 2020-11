Sturm will starke Woche mit Heimsieg gegen WSG "krönen"

Sturm Graz hat am Samstag (17.00 Uhr) den dritten Sieg in einer Woche im Visier. Der 3:1-Erfolg beim in der Liga bis dahin ungeschlagenen Meister Salzburg hat Kräfte freigesetzt. Nach einem glanzlosen 1:0 im Cup am Dienstag gegen Wacker Innsbruck wartet mit der WSG Tirol ein Gegner, der sich selbst im Hoch befindet. Erstmals seit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga vor eineinhalb Jahren haben die Wattener zwei Spiele in Serie gewonnen - noch dazu beide zu Null.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Sturm-Trainer Christian Ilzer will in der "Erfolgsspur" bleiben