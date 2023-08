Sturms Frauen feiern Kantersieg zum Auftakt

Die Frauen des SK Sturm Graz sind mit einem Kantersieg in die neue Spielzeit der Fußball-Bundesliga gestartet. Der Vizemeister bezwang am Samstagnachmittag in der altehrwürdigen "Gruabn" in Graz den Aufsteiger SPG SC Lustenau/FC Dornbirn Ladies mit 5:0 (2:0). Einen ebenso klaren 5:0 (3:0)-Heimerfolg feierte Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen im Duell mit dem FC Bergheim. Die Vienna startete mit einem 2:1 (1:0)-Auswärtssieg in Neulengbach.

