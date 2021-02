Sturms Merkur Arena gesperrt - Heimspiel in Klagenfurt

Sturm Graz darf zumindest einmal das Heimspiel zum Abschluss der 19. Runde der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.00 Uhr) nicht in der eigenen Merkur Arena austragen. Nach einer Kommissionierung am Donnerstag entzog der Senat 3 aufgrund der schlechten Platzverhältnisse die Stadionzulassung. Das Schlagerspiel geht nun im Klagenfurter Wörthersee Stadion über die Bühne, die notwendige Genehmigung vom Senat 5 für das Ausweichstadion wurde bereits erteilt.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Sturm Graz muss am Sonntag nach Klagenfurt ausweichen