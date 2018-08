Sturms Peter Zulj hat Transfersachen "aus Kopf gebracht"

Sieben Pflichtspiele über die volle Distanz, aber kein Tor: Sturm-Graz-Mittelfeldmotor Peter Zulj ist in der neuen Saison noch nicht richtig auf Touren gekommen. Die Gründe liegen auf der Hand. Der 25-Jährige ist als ÖFB-Teamspieler erst am 3. Juli ins Training eingestiegen. Hinzu kam in der Vorbereitung ein Nasenbeinbruch. "Dadurch habe ich noch einmal eineinhalb Wochen verloren", sagte Zulj.

SN/APA/EXPA/JFK Nasenbeinbruch sorgte bei Peter Zulj für zusätzlich Belastung