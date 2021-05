Sturms Sportchef Schicker bastelt an Kader für neue Saison

Sturm Graz hat die Erwartungen in einer Umbruchsaison als Fußball-Bundesliga-Dritter übertroffen. Während die Spieler den verdienten Kurzurlaub verbringen, laufen im Hintergrund die Arbeiten für die kommende Spielzeit auf Hochtouren - Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker bastelt an Adaptierungen des Kaders. Priorität hat für ihn, den Stamm möglichst zusammenzuhalten. Das dürfte, anders als nach der Cupsieger-Saison 2018, in diesem Sommer ganz gut gelingen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Schicker sieht Aktien im Kader: "Gebt ihnen noch ein Jahr"