Sturms Sportchef Schicker "Sport-Manager des Jahres"

Andreas Schicker ist am Dienstag vom Sport Business Magazin als "Sport-Manager des Jahres" ausgezeichnet worden. Der Sport-Geschäftsführer von Fußball-Bundesligist Sturm Graz erhielt dafür in Salzburg den zum fünften Mal verliehenen "Victor" in der Hauptkategorie. Erst am Montag hatte der 36-Jährige nach Gerüchten über einen möglichen Wechsel zum Ligarivalen Rapid seinen Vertrag bei den Steirern vorzeitig bis 2026 verlängert.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Schickers Leistungen bei Sturm brachten ihm eine Auszeichnung