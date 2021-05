SV Horn muss aus Frauen-Bundesliga absteigen

Der SV Horn muss aus der Frauen-Fußball-Bundesliga absteigen. Die Waldviertlerinnen verloren am Sonntag in der 18. und letzten Runde beim SKV Altenmarkt mit 0:3 und wurden vom Niederösterreich-Rivalen, der gar noch auf Rang acht vorstieß, überholt. Bei der erstmals - unter Trainern und Fans - durchgeführten Wahl zur Spielerin der Saison ging der Titel an Neulengbachs Lisa Kolb. Die 20-Jährige wird kommende Saison für den deutschen Bundesligisten SC Freiburg spielen.