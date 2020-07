SV Mattersburg bestätigt Abgang von Trainer Ponweiser

Der in personelle und finanzielle Turbulenzen geratene SV Mattersburg hat am Donnerstag den Abgang von Trainer und Sportchef Franz Ponweiser bestätigt. Ponweiser habe in den vergangenen Tagen "kräftig mitangepackt, um für den SVM das Beste herauszuholen", erklärte der Club in einer Aussendung. "Dies will er unabhängig von seinem bevorstehenden Abgang fortsetzen."

SN/APA/HANS PUNZ Ponweiser hat ein neues Angebot angenommen