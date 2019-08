SV Mattersburg kämpft gegen St. Pölten um Trendumkehr

Für Mattersburg geht es am Samstag im Fußball-Bundesliga-Heimspiel gegen St. Pölten um das Ende einer Negativserie. In den jüngsten drei Runden setzte es drei Niederlagen und 14 Gegentore, womit die bei Saisonstart herrschende positive Stimmung verflogen ist. "Wir sind, was unsere eigene Einschätzung betrifft, auf den Boden der Realität zurückgeworfen worden", sagte Trainer Franz Ponweiser.

SN/gepa pictures/ david bitzan Bei Mattersburg (hier Trainer Franz Ponweiser) ist einiges in Schieflage.