SV Mattersburg sucht dringend neue Geldquellen

Als am Dienstag nach Bekanntwerden des Bankenskandals die ersten Schockwellen über Mattersburg hinwegbrausten, schloss sich beim dortigen Fußball-Erstligisten flott die Wagenburg. Heraus trat bis jetzt nur Franz Ponweiser. "Der aktuelle Vorstand versucht derzeit, den Sponsor-Entfall zu kompensieren. An dem wird mit Hochdruck gearbeitet", sagte der Coach am Freitag zur APA - Austria Presse Agentur.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Ponweiser vom einem Moment zum anderen im Jammertal