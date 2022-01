SV Ried leiht Offensivmann Nene Dorgeles von Salzburg aus

Die SV Ried hat von Red Bull Salzburg den Offensivspieler Nene Dorgeles ausgeliehen. Der 19-jähriger Malier wird die Innviertler bis Saisonende verstärken, wie die beiden Fußball-Bundesligisten am Donnerstag bekannt gaben. Nene spielte bisher als Kooperationsspieler des Meisters beim FC Liefering. Im Herbst gelangen ihm in 16 Spielen in der 2. Liga acht Treffer und sieben Torvorlagen.

Wie Ried bekannt gab, reagierte man mit der Verpflichtung auf die Verletzung von Stürmer Seifedin Chabbi, der aufgrund einer Ellenbogenfraktur wochenlang ausfällt.