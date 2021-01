SV Ried löst Vertrag mit Stürmer Canillas auf

Die SV Ried hat den Vertrag mit Stürmer Canillas einvernehmlich aufgelöst. Der 24-Jährige Spanier kam für den Aufsteiger in der Fußball-Bundesliga im Herbst nur im Erstrundenspiel des ÖFB-Cups zum Einsatz. Im vergangenen Frühjahr war er an den SV Horn verliehen gewesen. Wie Rieds Sportkoordinator Wolfgang Fiala am Montag bekannt gab, wäre Canillas auch künftig nur schwer zu Einsätzen gekommen.

Quelle: APA