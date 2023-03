Szenarien im Meistergruppen-Rennen der Bundesliga

Das Rennen um die Teilnahme an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga entscheidet sich am Sonntag (17.00 Uhr) in der letzten Runde des Grunddurchgangs. Salzburg, Sturm Graz, der LASK und Rapid sind bereits durch. Das Trio Austria Klagenfurt (30 Punkte), Wiener Austria (29) und WSG Tirol (28) kämpft um die zwei verbliebenen Tickets. Klagenfurt tritt in Lustenau an, die Austria empfängt im Derby Rapid und die Wattener spielen zu Hause gegen Sturm Graz.

Die Aufstiegsszenarien im Überblick: Austria Klagenfurt kommt in die Meistergruppe: - mit einem Sieg in Lustenau - mit einem Unentschieden in Lustenau, wenn die Austria oder die WSG nicht gewinnen - bei einer Niederlage in Lustenau, wenn die Austria verliert oder die WSG nicht gewinnt Austria Wien kommt in die Meistergruppe: - mit einem Sieg gegen Rapid - mit einem Unentschieden gegen Rapid, wenn Klagenfurt verliert oder die WSG nicht gewinnt - mit einer Niederlage gegen Rapid, wenn die WSG nicht gewinnt WSG Tirol kommt in die Meistergruppe: - mit einem Sieg gegen Sturm Graz, wenn Klagenfurt nicht gewinnt oder die Austria nicht gewinnt Bei zwei oder mehreren punktegleichen Clubs zählen die direkten Duelle als erstes Entscheidungskriterium. Die Reihung im Detail: 1. direktes Duell: Zunächst zählt die Anzahl der Punkte, dann die Tordifferenz, dann die erzielten Tore. Sind mehrere Teams punktegleich, wird eine interne Tabelle aller direkten Duelle erstellt. 2. höhere Tordifferenz 3. höhere Zahl der erzielten Tore 4. höhere Anzahl der Siege 5. höhere Anzahl der Auswärtssiege 6. höhere Zahl der erzielten Tore bei Auswärtsspielen