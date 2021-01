Tabellenführung in Gefahr: Der Meister Salzburg könnte vom Thron stürzen

Sturm Graz kann im Nachtragsspiel die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernehmen. Red Bull Salzburg absolviert derweil einen Doppeltest.

Fußballmeister Red Bull Salzburg probt noch einmal den Ernstfall, ehe die Meisterschaft in einer Woche ins neue Jahr startet. Um sich für das Mammutprogramm mit mindestens 23 Pflichtspielen in Bundesliga, ÖFB-Cup und Europa League bis Mitte Mai die nötige Wettkampfhärte zu holen, bestreiten die Bullen am Samstag gleich zwei aufeinanderfolgende Testspiele. Ab 11.30 Uhr empfängt Salzburg im Red-Bull-Trainingszentrum in Taxham den Zweitligisten Vorwärts Steyr. Die zweite Begegnung gegen WSG Tirol (der ursprüngliche Gegner Amstetten zog wegen mehrerer Coronafälle zurück) wird ...