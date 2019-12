Takumi Minamino bereits in Liverpool

Der Transfer von Takumi Minamino von Red Bull Salzburg zum FC Liverpool wird konkreter. Laut "Sky Sport Austria" weilt der Japaner bereits zum Medizincheck in England. Der Fußball-Serienmeister hat unterdessen die Verträge mit drei Spielern verlängert.

Die Unterschrift unter seinen Vertrag mit den "Reds" könnte Minamino demnach noch vor Weihnachten setzen. Ab Anfang Jänner wäre er dann schon spielberechtigt und könnte Liverpool auch im Achtelfinale der Champions League zur Verfügung stehen. Dank einer Ausstiegsklausel soll der 24-Jährige ein Schnäppchen für seinen neuen Club sein, die Ablösesummer beträgt demnach 8,5 Millionen Euro.

Zwei herausragende Partien in der Königsklasse gegen die Elf von Jürgen Klopp haben den Titelverteidiger restlos überzeugt, dass Minamino eine Verstärkung sein könnte.

Patson Daka, Sekou Koita und Enock Mwepu verlängerten in Salzburg bis 2024. Die 21-jährigen Daka und Mwepu kamen im Jänner bzw. Sommer 2017 aus ihrer Heimat nach Salzburg. Der 20-jährige Koita aus Mali folgte im Jänner 2018 und war im Frühjahr 2019 an den Wolfsberger AC verliehen.

"Patson, Enock und Sekou haben sich - jeder auf seine Art und Weise - in den letzten Monaten top entwickelt", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund in einer Club-Aussendung. "Sie haben den Sprung von Talenten mit Potenzial hin zu Spielern gemacht, die in unserer Mannschaft schon eine wichtige Rolle einnehmen. Auf ihre Entwicklung in unserem System sind wir sehr stolz. Mit ihren Vertragsverlängerungen haben wir einen wichtigen weiteren sportlichen Schritt, aber auch eine gute Investition für die Zukunft gemacht."

Quelle: APA