Talent Metu wechselt von St. Pölten zu Bayern München

Das österreichische Mittelfeld-Talent Emilian Metu wechselt im Sommer vom SKN St. Pölten zum deutschen Fußballmeister Bayern München. Der 17-Jährige wird in München einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschreiben, gab St. Pölten am Dienstag bekannt. Der Sohn einer Österreicherin und eines Nigerianers hat im Februar seine ersten zwei Einsätze in der österreichischen Bundesliga absolviert.

