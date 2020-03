Tarkan Serbest: "Ich begrüße die Entscheidung der Türkei"

Am Donnerstag beschloss auch die türkische Liga den Spielbetrieb einzustellen. Der ehemalige Austria-Wien-Spieler Tarkan Serbest ist, der mittlweile in der Türkei aktiv ist, begrüßt die Maßnahme.

Während fast alle Ligen Europas schon seit Längerem den Spielbetrieb eingestellt haben, hat sich die Türkei bis zuletzt dagegen gewehrt, wegen der Coronakrise den Fußball pausieren zu lassen. Am Donnerstag reagierte aber auch der türkische Verband und setzte alle Spiele bis auf Weiteres aus. "Ich begrüße die Entscheidung der Türkei", sagt Tarkan Serbest im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten". Der 25-jährige Wiener wechselte im Jänner von Austria Wien zum türkischen Erstligisten Kasımpaşa und lebt seit Anfang des Jahres in der Hauptstadt Istanbul.

"Wir haben bis Donnerstag ganz normal trainiert und uns auf ein Auswärtsspiel vorbereitet", erklärt Serbest, dessen Verein das Training mittlerweile eingestellt hat. "Jetzt müssen wir uns zu Hause fit halten. Ich werde in der nächsten Zeit laufen gehen und zu Hause Übungen machen." Das öffentliche Leben wurde auch in der Türkei bereits seit einiger Zeit heruntergefahren. Bars, Lokale und Fitnessstudios haben geschlossen, nur noch Supermärkte und Apotheken dürfen geöffnet haben. "Normalerweise versinkt Istanbul täglich im Verkehrschaos, derzeit sind die Straßen fast komplett leer. Ausgangssperren, wie in Österreich, gibt es noch keine, trotzdem ist in der gesamten Stadt nicht mehr viel los", sagt Serbest, der trotz der Fußballpause weiterhin in der Türkei bleiben wird. "Unser Verein hat uns gebeten, das Land nicht zu verlassen, damit wir, wenn es weitergehen sollte, sofort verfügbar sind."

Heimtraining, Videospiele, Serien schauen und Telefonate mit der Familie in Wien stehen für den Mittelfeldspieler in der nächsten Zeit statt Fußball auf dem Programm.

