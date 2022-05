Teilzeit-Kapitän Stojkovic verlässt Rapid

Verteidiger Filip Stojkovic und der SK Rapid gehen getrennte Wege. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Montenegros, der Ende August 2019 von Roter Stern Belgrad nach Wien gekommen war, und der österreichische Rekordmeister konnten sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Das gab der Bundesliga-Club am Mittwoch bekannt. Der 29-jährige Stojkovic war in den vergangenen drei Jahren eine Fixgröße in der Rapid-Abwehr und trug einige Male auch das Kapitänsarmband.

SN/APA/RICHARD PURGSTALLER/RICHARD Stojkovic verabschiedet sich aus Wien