Testspiel-Siege für Rapid und LASK in Belek

Die Fußball-Bundesligisten Rapid und LASK haben am Dienstag in ihren Trainingscamps in Belek Testspiel-Siege eingefahren. Die Hütteldorfer setzten sich bei ihrer Generalprobe für den Pflichtspiel-Auftakt am 3. Februar im Cup beim WAC gegen Dynamo Kiew mit 4:0 (2:0) durch, die Oberösterreicher behielten gegen den bulgarischen Tabellenführer ZSKA Sofia mit 3:1 (2:0) die Oberhand.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Zwei Burgstaller-Tore im Test gegen Dynamo Kiew