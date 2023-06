Thomas Sabitzer ist zum Fußball-Bundesligisten WAC gewechselt und hat bei den Wolfsbergern einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2026 unterschrieben. Der 22-jährige Stürmer war in den vergangenen zwei Saisonen vom LASK an die WSG Tirol verliehen gewesen und verbuchte in der abgelaufenen Spielzeit in 23 Partien fünf Tore und fünf Vorlagen.

BILD: SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Sabitzer spielt künftig für den WAC