Tirol befreit sich dank Vrioni - WAC hängt 1:5 nicht zu hoch

Ausgerechnet das ehemalige Schlusslicht WSG Tirol hat die Siegesserie des WAC in der Fußball-Bundesliga beenden können. Und das nicht nur irgendwie. Vor allem dank eines überragenden Giacomo Vrioni wurde die Abwehr der Kärntner beim 5:1 im Tivoli Stadion Tirol am Sonntag richtig auseinandergenommen und konnte der höchste Erfolg im Oberhaus in der Club-Geschichte eingefahren werden. "Es war ein perfekter Tag", betonte der von Juventus Turin ausgeliehene Vrioni.

Der 23-Jährige zeigte seine beste Vorstellung im WSG-Dress und trug sich auch zweimal (26., 85.) in die Schützenliste ein. Genau genommen durfte der in Italien geborene Albaner über einen Triplepack jubeln, die Aktion des Abends wurde aber als Eigentor von WAC-Tormann Alexander Kofler gewertet. Das sorgte auch beim "Man of the match" für Kopfschütteln. "Für mich gehört das Tor mir", sagte der WSG-Stürmer ganz klar. Er hatte zuerst mit einem zu langen Haken an Kofler vorbei eine Topchance vertändelt, spazierte dann aber durch die Abwehr und traf dank dem Körper des WAC-Goalies aus unmöglichem Winkel.

"Das 3:1 war Weltklasse gemacht. Du brauchst aber auch Glück und Selbstvertrauen, dass das passieren kann", meinte WSG-Trainer Thomas Silberberger. Speziallob für seinen Angreifer gab es natürlich, auch da er sich noch einen Assist gutschreiben lassen durfte. "Sind wir froh, dass ihm der Knopf so aufgegangen ist." Vrioni sei nun mit Selbstvertrauen en masse ausgestattet. "Jetzt heißt es, dass ich ihn wieder einfangen muss", so Silberberger.

In seinen jüngsten vier Pflichtspielen traf die Juve-Leihgabe immer und fünfmal, nach zwölf Pflichtspielen stehen bei ihm neun Tore zu Buche. Erinnerungen an seinen Vorgänger Nikolai Baden Frederiksen werden wach. Die Kooperation mit der "Alten Dame" erweist sich immer mehr als Glücksfall für die Tiroler. Die hatten die Länderspielpause auch dazu verwendet, um Tacheles zu reden. "Ich habe die Mannschaft dazu ermahnt die Einstellung so zu wählen, wie es für einen Profi gehört, ihr die Rute ins Fenster gestellt", so Silberberger.

Das verfehlte die Wirkung nicht. "Die Mannschaft hat sich auf beeindruckende Art befreit." Darüber waren auch die Kicker erfreut. "Wir haben oft ohne Glück gespielt. Heute haben wir all das umgesetzt, was der Trainer wollte und ein großartiges Spiel gemacht. Wir sind sehr glücklich", verlautete Vrioni. Auch sein Sturmpartner Thomas Sabitzer traf sehenswert und war euphorisch: "Es war eine geile Partie von uns, heute hat man unser Potenzial gesehen."

Das soll auch Schlusslicht Altach kommende Woche zu spüren bekommen. "Der Sieg gibt ordentlich Luft, jetzt wartet ein Spiel, wo wir punkten müssen", sagte Torschütze Valentino Müller. Der punktegleich hinter Sturm Graz auf Rang drei abgerutschte WAC bekommt bei der Admira die Chance zur Wiedergutmachung. "Ich habe die Siege nie überhöht und überhöhe auch die Niederlagen nicht. Ob es ein Rückfall ist, wird das nächste Spiel zeigen. Wenn wir die Lektion lernen, kann das nächste Spiel schon wieder anders aussehen", verlautete Trainer Robin Dutt.

Nach sechs Pflichtspielsiegen musste sein Team wieder einmal als Verlierer den Platz verlassen. Und das leistungsgerecht. "Sie haben ihre Chancen eiskalt ausgenützt, wir haben zurecht auch in der Deutlichkeit verloren", gab der Deutsche zu. Wenn man in dieser ausgeglichenen Liga die Tagesform nicht habe, bekomme man Schwierigkeiten. "Die Ursache dafür ist im Spiel gegen den Ball zu finden. Natürlich waren wir aber auch vorne nicht effektiv", analysierte Dutt. Ein Spektakel ist bei dieser Paarung jedenfalls garantiert. In bisher acht Ligaduellen fielen 35 Treffer, nie waren es weniger als zwei.