Top Sechs für Austria nach 0:1 gegen Hartberg aus den Augen

Die Austria verliert die Meistergruppe in der Fußball-Bundesliga aus den Augen. Der TSV Hartberg entführte am Sonntag mit einem 1:0 (1:0) alle drei Zähler aus Wien-Favoriten. Rückkehrer Florian Flecker traf in der 22. Minute nach einem schweren Patzer von Christoph Schösswendter für die Steirer. Hartberg schrieb damit erstmals im Frühjahr in der Liga voll an.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Hartberg gewann auch das zweite Saisonduell mit der Austria