Torjäger Weissman verlässt den WAC Richtung Spanien

Shon Weissman, mit 30 Treffern Torschützenkönig der abgelaufenen Fußball-Bundesliga-Saison, verlässt wie erwartet den Europa-League-Teilnehmer Wolfsberger AC. Dies teilte die Meisterschaftsdritte aus Kärnten am Montagnachmittag in einer Aussendung mit. Der spanische Erstligist Real Valladolid bestätigte kurz darauf den Wechsel.

Der 24-Jährige unterschrieb bei Valladolid demnach einen Vertrag bis Sommer 2024. Dem Vernehmen nach soll Weissman für eine kolportierte Ablösesumme von sechs Millionen Euro zum dem Verein wechseln, dessen Mehrheitseigentümer der frühere brasilianische Weltfußballer Ronaldo ist. Laut spanischen Medienberichten ist Weissman bereits am Sonntag in Valladolid eingetroffen, um dort den obligaten Medizincheck zu absolvieren.

Weissman war im Sommer des Vorjahres ablösefrei von Maccabi Haifa nach Wolfsberg gewechselt. Für den WAC erzielte er nicht nur 30 Liga-Tore, sondern auch zwei in der Europa-League-Gruppenphase sowie fünf im ÖFB-Cup. In Summe kam Weissman auf 37 Tore und acht Assists in 40 Pflichtspielen für die Kärntner, bei denen sein Vertrag noch bis 30. Juni 2021 gelaufen wäre.

Weissman hatte sich bereits am Sonntag via Twitter von den WAC-Fans verabschiedet. "Ich mache den nächsten Schritt in meiner Karriere", betonte der Angreifer, der sich auch beim gesamten Verein dafür bedankte, dass dieser "immer an mich geglaubt" hatte.

Quelle: APA