Tormann Walke verlängerte Salzburg-Vertrag bis Sommer 2020

Tormann Alexander Walke hat seinen Vertrag mit Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Sommer 2020 verlängert. Dies teilte der Bundesliga-Tabellenführer am Dienstagnachmittag mit. Der 35-jährige Deutsche ist bereits seit 2010 in Salzburg engagiert und verfügt mit 218 Pflichtspielen für die "Roten Bullen" über ein enormes Maß an Erfahrung und Routine.

Red Bull Salzburg hält sich den "besten Torhüter"