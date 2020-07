Daniel Toth verlässt die Admira nach elfeinhalb Jahren in den Diensten der Maria Enzersdorfer. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, wechselt der 33-jährige Mittelfeldspieler in die Regionalliga Ost zum SV Stripfing. Toth kam Anfang 2009 zur Admira, für die Südstädter absolvierte er 282 Pflichtspiele.

SN/APA (EXPA)/EXPA/THOMAS HAUMER Daniel Toth grätschte und kämpfte 11,5 Jahre für die Südstädter