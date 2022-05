Tränen statt Thronsturz: Sturm Graz geht in St. Pölten unter

Der SKN St. Pölten hat den siebenten Meistertitel in der Frauen-Fußball-Bundesliga in Folge so gut wie sicher. Der Serienchampion gewann am Samstag den Schlager der 16. Runde gegen Sturm Graz in der NV Arena auch dank eines Doppelpacks von Melanie Brunnthaler (45.+1, 72.) mit 4:0 und vergrößerte den Abstand auf den Verfolger auf fünf Punkte.

SN/GEPA pictures