Trainer Ponweiser verlässt SV Mattersburg: "Es ist genug"

Dem SV Mattersburg kommt nun auch der bisherige starke Mann in sportlichen Fragen abhanden. Trainer und Sportchef Franz Ponweiser wird den in finanzielle Turbulenzen geratenen Fußball-Bundesligisten verlassen. "Meine persönliche Zukunft wird bestimmt nicht beim SV Mattersburg sein", sagte Ponweiser am Mittwochabend im ORF.

SN/APA (Archiv)/ERWIN SCHERIAU Ponweiser verlässt zurecht das sinkende Schiff