Trainer Struber nach Debüt für Red Bull Salzburg: "Man sieht, welche Power in der Mannschaft steckt"

Wie Gerhard Struber sein Debüt als Trainer von Red Bull Salzburg erlebte. Warum es auch wichtig war, immer die Ruhe zu bewahren.

Beim Betreten des Rasens der Red-Bull-Arena wirkte der neue Trainer von Red Bull Salzburg, Gerhard Struber, locker wie schon die gesamte vergangene Woche. "Aber es war schon eine gewisse Anspannung zu spüren. Aber mehr Vorfreude", sagte Struber. Ruhig und unaufgeregt, seine Mannschaft aber immer motivierend - so agierte der Kuchler an der Seitenauslinie. Diskussionen mit dem Schiedsrichterteam gab es praktisch keine. "Wenn die Jungs losgelassen werden, sieht man, welche Power in ihnen steckt. Letztendlich muss das Ergebnis noch höher ausfallen, wenn wir die Abschlüsse besser zu Ende spielen. Die WSG Tirol hat es geschafft, die Räume eng zu machen, aber wir hätten ein Stück weit simpler den Erfolg über die Flügel suchen können. Wir sind jedenfalls drangeblieben, haben den Gegner weiter bespielt. Da war das zweite und dritte Tor nur eine Frage der Zeit. Das Spiel hinterlässt auf jeden Fall ein gutes Gefühl bei jedem Einzelnen", erklärte Struber nach seinem ersten Sieg als Bullen-Trainer.

Red Bull Salzburg beherrschte Gegner

Auch Salzburg-Kapitän Amar Dedić sprach von einem hochverdienten Sieg: "Es ist immer so, dass man gegen einen defensiv eingestellten Gegner auch Geduld benötigt. Die haben wir gezeigt. Man muss immer hoch konzentriert agieren, wenn der Gegner nur auf Konter lauert. Nach dem Führungstor wollten wir unbedingt noch nachsetzen. Wir haben Lust auf eine geile Saison."

Die Salzburger beherrschten den Gegner, hatten nach 70 Minuten aber auch Glück, dass eine Attacke von Mads Bidstrup an Luca Kronberger im Strafraum nach VAR-Check ungeahndet blieb. Da hätte es auch Elfer geben können.