Trainerdiskussion: Bleibt Jesse Marsch bei Red Bull Salzburg? "Im Sommer schauen wir weiter"

Salzburg-Trainer Jesse Marsch hat nur das Spiel in Villarreal im Kopf und will erst nach Saisonende schauen, "wie wir weitermachen".

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg tanzt noch auf drei Hochzeiten. Die Chancen, dass die Truppe von Trainer Jesse Marsch erneut den heimischen Titel und den nationalen Cup gewinnt, stehen bestens. Auf internationaler Ebene gehen die Bullen aber am Donnerstag als krasser Außenseiter in das Rückspiel im Sechzehntelfinale der Europa League gegen Villarreal. In Spanien müssen die Salzburger ein 0:2 aufholen. Das ist nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwierig. Denn Villarreal gilt als Spezialist für Unentschieden.

Marsch wäre aber ...