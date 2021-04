Trainereffekt bei Admira soll Austria nicht überraschen

Die Austria hat in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga die Spitzenposition inne - und will diese auch gegen eine Admira unter neuem Kommando nicht abgeben. Vor dem zweiten Duell binnen vier Tagen am Dienstagabend (18.30 Uhr) präsentierten die Südstädter mit Rückkehrer Klaus Schmidt einen neuen Cheftrainer. Die Wiener wollen sich davon nicht überraschen lassen. Für sie gilt es nun, die Formkurve der Akteure steigen zu lassen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Austria holte in Südstadt souveränen Sieg