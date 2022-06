Trainerin Lisa Alzner verlässt überraschend den LASK

Nach dem souveränen Meistertitel mit dem neugegründeten Frauenfußballteam des LASK wechselt Trainer-Durchstarterin Lisa Alzner aus Elixhausen zu Bundesliga-Serienmeister SKN St. Pölten.

Die "Wölfinnen" aus Niederösterreich vermeldeten den Zugang der 23-jährigen Salzburgerin als Co-Trainerin mit Beginn der neuen Saison. Mit dem LASK hat Alzner in der Premierensaison ungeschlagen den Meistertitel in der dritthöchsten Liga geholt. Der Club hat ihr nun überraschend das Ende der erfolgreichen Zusammenarbeit migeteilt. In der Aufstiegsrelegation zur 2. Liga und das OÖ-Cupfinale wird sie noch auf der Bank der Linzerinnen sitzen.

In St. Pölten, wo mit Steffi Enzinger aus Mittersill und Sophie Hillebrand aus Strobl kommende Saison auch zwei Salzburger Spielerinnen aktiv sein werden, besteht die Chance auf den Einzug in die Womens Champions League. "Die Vorfreude auf meine bevorstehende Zeit beim SKN ist riesig", erklärte Lisa Alzner. "In den Gesprächen mit dem Trainerteam und den Verantwortlichen war für mich von Anfang an eine super Atmosphäre spürbar und somit ist meine Entscheidung sehr rasch gefallen. Die Professionalität des Vereins in allen Bereichen ist beeindruckend. Ich freue mich, Teil des Teams zu sein und auf meine kommenden Aufgaben bei Österreichs Nummer eins."

Lisa Alzner war als Spielerin in der Frauen-Bundesliga beim FC Bergheim sowie im U17 und U19-Nationalteam im Einsatz, ehe sie ihre aktive Karriere mit 18 Jahren aufgrund einer schweren Knieverletzung beenden musste.