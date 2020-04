Trainings-Neustart bei SKN St. Pölten am Mittwoch

Fußball-Bundesligist St. Pölten nimmt am Mittwoch das Mannschaftstraining in vier Kleingruppen zu je sechs Spielern wieder auf. Das gab das Tabellenschlusslicht am Dienstag bekannt. Neo-Trainer Andreas Ibertsberger, der sein Amt am 9. März, einen Tag vor der Liga-Aussetzung antrat, kann mit dem gesamten Team arbeiten.

SN/APA (Archiv)/ERWIN SCHERIAU Neo-Trainer Ibertsberger kann endlich seine Arbeit am Platz aufnehmen