Trainingsbetrug des LASK? Die Bundesliga ist in Bedrängnis

Hat der Tabellenführer aus Oberösterreich die strengen Trainingsvorgaben der Bundesregierung missachtet? Viele Anzeichen sprechen dafür.

Knapp drei Wochen vor dem Restart der heimischen Fußball-Bundesliga ist dieser Auftakt arg in Bedrängnis geraten. In einer Aussendung hat Meister Red Bull Salzburg am Donnerstag Vorwürfe öffentlich gemacht: Tabellenführer LASK soll schwerwiegend gegen die Trainingsauflagen der Regierung verstoßen haben. Bewiesen werden diese Vorwürfe durch ein Video-Material, auf dem deutlich zu sehen ist, dass die Linzer sich massiv nicht an die von der Österreichischen Bundesregierung vorgegebenen Richtlinien im Zusammenhang mit dem Coronavirus halten.

Auf diesen Bildern ist vor allem zu sehen, dass dabei weder auf ein Kleingruppentraining noch auf die Einhaltung von Mindestabständen bzw. das vorgegebene Zweikampfverbot Rücksicht genommen wurde. Diese Bilder dokumentieren klar, dass der LASK - trotz des strikten Verbotes durch die zuständigen Ministerien - ein Training mit vollem Körperkontakt absolviert. Schon seit Tagen hätten Gerüchte um ein Fehlverhalten beim Mannschaftstraining der Oberösterreicher die Runde gemacht, so Red Bull Salzburg in einer Aussendung.

Damit seien nicht nur die Vorgaben verschiedener Ministerien missachtet worden, sondern man hätte dadurch einen Wettbewerbsvorteil bekommen, monieren die Salzburger.

"Wir sind schockiert und fassungslos über die Vorgehensweise des LASK. Seit vielen Monaten arbeiten wir gemeinsam so hart an Perspektiven, nicht nur für den österreichischen Bundesliga-Fußball. Offensichtlich sind sich nicht alle Klubs und Personen dieser großen Verantwortung bewusst", sagt der Geschäftsführer von Red Bull Salzburg, Stephan Reiter.

Die Bundesliga hat bereits am Donnerstag beim zuständigen Senat 1 ein Verfahren gegen den LASK eingeleitet. Laut einer Aussendung wurden der Liga Videos übermittelt, welche die Abwicklung eines regulären Mannschaftstrainings zeigen.

Wenige Minuten nach der Liga-Mitteilung äußerten sich die übrigen Oberhaus-Clubs in Pressemitteilungen empört über das Verhalten des LASK. Die Linzer wiederum hatten ihrerseits etwa eine Stunde zuvor "Wirtschaftsspionage" beklagt und von zwei vermummten Verdächtigen berichtet, die in der Nacht auf Mittwoch in die Raiffeisen-Arena eingebrochen waren und dort eine Überwachungskamera angebracht hatten.

Der Strafrahmen wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Grundgedanken des Fairplay reicht laut Paragraf 111a der ÖFB-Rechtspflegeordnung von einer Ermahnung über eine Geldstrafe und Punkteabzüge bis zu einem Zwangsabstieg und einem Ausschluss aus dem ÖFB. Sogar ein Nichtstarten der Meisterschaft könnte im Raum stehen.

Quelle: SN