Trainingsgast mit Premier-League-Erfahrung in Klagenfurt

Austria Klagenfurt testet einen Mittelstürmer mit Erfahrung in der englischen Fußball-Premier-League. Der vereinslose Collin Quaner (30) soll dem Bundesligisten zufolge "zeitnah ins Teamtraining einsteigen". Noch laboriere der frühere Junioren-Teamspieler Deutschlands an einer leichten Muskelverletzung. Für Huddersfield Town hat der 1,91-m-Mann in den Saisonen vor drei Jahren insgesamt 28 Oberhaus-Partien (kein Tor) absolviert.

Der Kontakt kam dem Club zufolge über Austria-Geschäftsführer Harald Gärtner zustande, der den Angreifer einst von Bielefeld nach Ingolstadt geholt hat.