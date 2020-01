Red Bull Salzburg wird sein Trainingslager trotz der aufgeheizten politischen Lage ab 16. Jänner wie geplant am Persischen Golf abhalten.

Am Sonntag startet Fußballmeister Red Bull Salzburg im Trainingszentrum Taxham die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison, heute in einer Woche brechen die Bullen dann auf in Richtung Katar. In der noblen Aspire-Academy in Doha absolviert der Bundesliga-Tabellenführer von 16. bis 26. ...