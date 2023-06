Trainingsstart bei Meister Salzburg mit vielen Abwesenden

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat am Montag mit dem Trainingsstart die Mission Titelverteidigung begonnen. Mehr als ein Dutzend Teamspieler wie Strahinja Pavlovic oder Amar Dedic fehlten zum Auftakt in Taxham, sie befinden sich noch im Urlaub. Zur Verfügung standen Trainer Matthias Jaissle aber die Zugänge Petar Ratkov und Alexander Schlager sowie einige Liefering-Youngsters wie Neo-Verteidiger Leandro Morgalla. "Es wird sehr viel Schweiß fließen", kündigte Jaissle an.

Der 35-jährige Deutsche, der als erster RB-Trainer in seine dritte Saison startet, erklärte das zuletzt verpasste Double als Saisonziel. "Wir wollen auf jeden Fall wieder den Titel nach Salzburg holen und auch den Cup." Die Vorbereitung soll dafür den Weg ebnen. "Wir wollen die Jungs jetzt wieder abholen in unserer Philosophie. In den Trainingseinheiten werden wir ins Detail gehen und alles verfeinern, um für die Aufgaben bereit zu sein", sagte Jaissle, der Sturm Graz wieder als ersten Herausforderer sieht.

Zudem hofft der Trainer, dass sich zum einem auf dem Transfermarkt noch etwas ergibt und dass sich zum anderen bis zum Saisonstart Ende Juli das Lazarett noch ein wenig lichtet. Ein Kandidat wäre Luka Sucic, den eine Knieverletzung monatelang außer Gefecht gesetzt hatte. Dauern könnte es hingegen bei Stürmer Fernando. "Er ist in besten Händen, aber es ist etwas sehr Komplexes", so Jaissle.

In Sachen Verstärkungen machte ihm sein Sportdirektor Mut. "Es finden viele Gespräche statt. Es wird in den nächsten Wochen das eine oder andere passieren", meinte Christoph Freund. Das beträfe Zu- und Abgänge. Neo-Stürmer Ratkov bezeichnete der Sportchef, der am kommenden Sonntag 46 wird, als großes Talent. Mit Schlager wiederum sei dessen künftige Rolle in Wals-Siezenheim klar abgesprochen. Und das wird für den ÖFB-Teamtorhüter die Nummer zwei hinter Stammkeeper Philipp Köhn sein.

Jaissle meinte zur Schlussmann-Frage: "Für mich zählt das Leistungsprinzip. Philipp Köhn hat eine außergewöhnliche Saison gespielt, wurde zum Torhüter der Saison gewählt. Ich bin aber sehr froh, dass ich Alexander Schlager dazubekommen habe." Dass Schlager auf seinen Urlaub verzichtete und am Montag bereits trainierte, freute Freund ("ein absoluter Vollprofi") ebenso wie der Verbleib von Jaissle. "Von 64 Spielen hat er nur drei verloren. Das sagt alles über ihn aus. Wir waren unter ihm extrem erfolgreich. Und deshalb sind wir sehr happy, dass es auf dem Gebiet keinen Wechsel gab", sagte der Sportdirektor.

Kontinuität gibt es auch beim Kapitänsamt. Andreas Ulmer geht in seine finale Saison bei den "Bullen", sein Vertrag läuft 2024 aus. "Ob es die letzte Saison als Spieler ist, das weiß ich nicht", meinte der 37-Jährige zum Trainingsauftakt. "In meinem Kopf ist noch kein Ende in Sicht und ich bin noch voller Tatendrang." Neben Meisterschaft und Cup möchte Ulmer mit den Salzburgern auch international noch einmal reüssieren - die K.o.-Phase der Champions League oder ein Triumph in der Europa League schweben dem Linksverteidiger vor.

In den kommenden vier Wochen bis zum ersten Pflichtspiel - der Cup-Erstrunden-Partie bei Drittligist Ardagger/Viehdorf - stehen ein Trainingslager in Saalfelden sowie mehrere Testspiele auf dem Programm. Gegner sind unter anderem der ungarische Meister Ferencvaros Budapest (30. Juni), Legia Warschau (4. Juli) und der FC Nordsjaelland (8. Juli). Am letzten Juli-Wochenende startet dann die Bundesliga.