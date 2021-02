Transfer-Rückgang in ersten beiden Ligen während Coronakrise

In Österreichs ersten beiden Fußball-Ligen hat es in dieser Saison neuerlich einen Rückgang bei den Transfers gegeben. Nach 331 Akteuren 2018/19 sowie 317 Spielern 2019/20 wurden 2020/21 in den beiden Übertrittszeiten nur noch 298 Zugänge getätigt. Die Vereine agierten auch aufgrund der Coronakrise am Transfermarkt also deutlich zurückhaltender. Im Schnitt wurde im Vergleich zu den Saisonen davor auf zumindest einen Transfer verzichtet.

SN/APA/KRUGFOTO Red Bull Salzburg war am Transfermarkt am aktivsten