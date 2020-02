Ende der Winter-Transferzeit: Red Bull Salzburg jonglierte mit den Millionen, der Rest der Liga setzte auf Bewährtes.

Am Donnerstagnachmittag schloss das Transferfenster auch in Österreich. Im allgemeinen gilt die Winter-Übertrittszeit als die Zeit für die kleinen Nachbesserungen beim spielenden Personal - so gesehen, war ganz ordentlich etwas los. Das waren die Hauptdarsteller im heurigen Transfertheater:Die Multimillionäre. Nach ...