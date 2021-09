Trendwende in Salzburg? Rapid Wien am Boden, aber kämpferisch

Wiener verpassten in der Europa League den Befreiungsschlag, wollen bei Red Bull Salzburg am Sonntag aber auf Sieg spielen.

Mit viel Selbstvertrauen reist Rapid Wien nicht zum Bundesligaduell bei Red Bull Salzburg am Sonntag. Nach dem Fehlstart in der Liga ist am Donnerstag auch der Auftakt in der Europa League nicht nach Wunsch verlaufen. Wie schon zuletzt beim 1:2 gegen die Admira gaben die Hütteldorfer am Donnerstag gegen KRC Genk in der Schlussphase Zählbares aus der Hand und unterlagen aufgrund eines Gegentreffers in der 92. Minute 0:1. "Sehr bitter. Es wäre mehr möglich gewesen. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, aber wir haben uns nicht belohnt", erklärte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer am Tag nach der knappen Heimniederlage.

Lang Zeit, um dem verpassten Befreiungsschlag nachzutrauern, bleibt den Wienern nicht. Mit dem Auswärtsspiel in Salzburg könnte die Aufgabe nicht schwieriger, aber auch kaum reizvoller sein. "Salzburg ist das Nonplusultra in Österreich. Sie haben eine Topmannschaft und wir brauchen eine ausgesprochen gute Leistung, um als erste Mannschaft in der neuen Saison Punkte gegen sie zu holen", erklärt der 50-Jährige, der verspricht: "Wir werden nicht nur verteidigen."

Verstecken will sich auch Abwehrspieler Maximilian Ullmann nicht, der ein intensives Spiel erwartet. "Es wird hart, aber ich bin guter Dinge. Wir spielen auf Sieg", sagt der 25-jährige Außenverteidiger. "Gegen Salzburg kommt es auf die Umschaltsituationen an."

Fehler wie gegen Genk dürfen den Wienern am Sonntag nicht passieren. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison kassierte die Kühbauer-Elf kurz vor Schluss entscheidende Gegentreffer. Am Donnerstag hatte Rapid in der Nachspielzeit die Führung am Fuß. "Wir haben bei unseren Umschaltsituationen den Ball nicht genau genug gespielt. Dann bekommen wir am Schluss im Gegenzug das 0:1, wo wir besser verteidigen können. Das ist sehr bitter und tut schon weh", betonte der Burgenländer. In internationalen Partien müsse eben alles passen. "Das war nicht der Fall."

Seine Mannschaft durchlebt aktuell eine schwierige Phase, liegt in der Bundesliga nach nur zwei Siegen in sieben Spielen auf dem neunten Tabellenplatz und ist seit drei Pflichtspielen sieglos. "Dass wir noch nicht dort sind, wo wir letztes Jahr waren, muss man zugeben, aber wir arbeiten an uns", sagt Kühbauer. Auf ihn und seine Mannschaft warten richtungsweisende Wochen: Nach dem Gastspiel in Salzburg stehen das Cupduell bei der Admira und der nächste Ligaschlager gegen Sturm Graz auf dem Programm, gefolgt vom internationalen Auftritt in London bei West Ham United.

Eine Personalie scheint vor dem Schlager in Salzburg fix: Das Tor wird wohl Paul Gartler hüten, der den verletzten Richard Strebinger auch gegen Genk vertrat. Der 24-Jährige betont: "Wir müssen die Köpfe raufkriegen und am Sonntag wieder alles reinhauen."