Tristesse bei Hartberg nach dramatischem Verpassen der Top 6

Bis wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff hat am Sonntagabend in der Hartberger Profertil Arena alles auf den Einzug der Hausherren in die Meistergruppe hingedeutet. Dem Traum vom zweiten Top-Sechs-Abschneiden in der Fußball-Bundesliga en suite bereitete St. Pölten-Verteidiger Kofi Schulz in der vierten Minute der Nachspielzeit mit dem Ausgleich zum 3:3 aber ein jähes Ende. Das Ziel so nah vor Augen zu haben, sorgte bei den Oststeirern für umso größere Enttäuschung.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Bei Horvath und Co. saß die Enttäuschung nach Schlusspfiff tief