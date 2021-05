Trotz Corona-Cluster findet Admira-Spiel gegen Altach statt

Fußball-Bundesligist FC Admira erlebt das Bundesliga-Finale nach einem Corona-Cluster großteils in Quarantäne. Nach kolportierten 15 Corona-Fällen unter Spielern der ersten Mannschaft betrifft dies nach einer Entscheidung der Gesundheitsbehörde auch negativ getestete Kontaktpersonen. Der schwierigen Situation zum Trotz wollen die Niederösterreicher ihr Heimspiel in der letzten Bundesliga-Runde der Saison gegen den SCR Altach am Freitag (19.00 Uhr) austragen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Schmidt-Team Admira beklagt zahlreiche Coronafälle