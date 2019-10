Trotz Elfmeter-Theater - Salzburg holte gegen Rapid "ganz wichtige" drei Punkte

Salzburg ist am Sonntag erstmals in der laufenden Fußball-Bundesliga-Saison in der Red Bull Arena richtig gewankt, aber nicht gefallen. Erst ein Geniestreich von Routinier Zlatko Junuzovic, der via Freistoß in der 94. Minute traf, fixierte den 3:2-Sieg gegen Rapid. Es war der siebente Heimerfolg im siebenten Spiel, erstmals unterlag ein Team dort nicht mit mindestens drei Toren Differenz.

SN/APA (KRUGFOTO) Ein später Freistoß als Stich ins grün-weiße Herz