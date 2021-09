Trotz Problemen: LASK will gegen Austria Schlagzahl erhöhen

Der LASK will gegen die Austria trotz Personalsorgen in der Abwehr das Dutzend voll machen. In einer Partie zweier den eigenen Erwartungen hinterherlaufender Mannschaften wollen die gegen die Wiener seit elf Ligaspielen ungeschlagenen Linzer am Sonntag (14.30 Uhr) den zweiten Saisonsieg erzwingen. Die Austria hofft überhaupt auf das erste Erfolgserlebnis der Saison. Am letzten Tabellenplatz liegend soll nach der Länderspiel-Pause die Kurve gekratzt werden.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Thalhammer hatte in noch junger Saison wenig Zeit für Jubel