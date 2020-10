TSV Hartberg ist das glücklichste Bundesliga-Team

Fußball-Bundesligist TSV Hartberg hat offenbar gut lachen. Anlässlich des Welttag des Lächelns am 2. Oktober wertete onlinecasinosdeutschland.com die offiziellen Mannschaftsfotos der Clubs aus und kürte die Steirer zum Sieger: Demnach lachen ganze 76 Prozent der Spieler auf dem Foto - das ist Topwert in der Bundesliga. Auf den Plätzen folgen Rapid Wien (72 Prozent), Sturm Graz (71) und LASK (62). Den größten Anteil an ernsten Gesichtern gibt es beim SCR Altach (22).

SN/APA/ERWIN SCHERIAU TSV-Trainer Schopp lächelt der Kamera entgegen