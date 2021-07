"Umbruch light": Red Bull Salzburg hat nichts von seiner Stärke eingebüßt

Angekündigte Revolutionen finden nicht statt, heißt es. Genauso wenig wie der vermeintlich größte Kaderumbruch bei Red Bull Salzburg seit zehn Jahren. Derzeit gibt es ein Überangebot an Spielern.

Der Countdown läuft: Noch neun Tage trennen Fußballmeister Red Bull Salzburg vom ersten Pflichtspiel der Saison 2021/22, der ersten Cuprunde am 16. Juli (17.30 Uhr) auswärts gegen den Regionalligisten Hertha Wels. Definitiv nicht mehr für die Bullen auflaufen werden dann Patson Daka und Enock Mwepu. Eine Woche nach dem Daka-Rekordtransfer zu Leicester City wurde am Dienstag auch der Wechsel von Mwepu zu Brighton and Hove Albion vom Club offiziell bestätigt. Der 23-jährige Mittelfeldspieler aus Sambia folgt also seinem Landsmann und ...