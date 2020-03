Unbesiegt aber sieglos: Austria fehlt das Erfolgserlebnis

Die Austria bleibt ungeschlagen, tritt resultatsmäßig aber auf der Stelle. Das 0:0 gegen St. Pölten ließ die Violetten am Samstagabend vorausahnen, was ihnen in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga blüht. Das Schlusslicht aus Niederösterreich verteidigte das Remis am Ende mit Mann und Maus. Ruppig ging es in der Generali Arena von Beginn an zu Werke.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Die Austria tritt punktemäßig auf der Stelle