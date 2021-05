Unruhe bei Wacker Innsbruck wegen verspäteter Zahlungen

Wacker Innsbruck hat noch die Chance auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Doch ausgerechnet vor dem wichtigen Spiel am (heutigen) Mittwochabend (18.10 Uhr) beim punktegleichen Tabellendritten Lafnitz machten Medienberichte über verspätete Zahlungen und eines internen Machtkampfs die Runde. "Ja, es stimmt, dass Zahlungen verspätet eingetroffen sind und Gehälter und Aufwandsentschädigungen später ausbezahlt wurden", bestätigte der Vorstand des Clubs am Dienstag.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Wacker-Trainer Bierofka hofft auf den Bundesliga-Aufstieg