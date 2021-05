Urgestein Ziegl verlängert Vertrag bei Ried um zwei Jahre

Fußball-Bundesligist SV Ried hat den Vertrag mit Defensivspieler Marcel Ziegl (32) um zwei Jahre bis Sommer 2023 verlängert. Das gab Rieds Geschäftsführer Rainer Wöllinger am Samstag im Anschluss an den 3:2-Heimsieg über die Wiener Austria zum Abschluss der Saison bekannt. Der ehemalige ÖFB-Nachwuchsteamspieler kickt seit 2006 in Ried. 2008 gab er sein Pflichtspieldebüt in der Kampfmannschaft, 301 weitere Pflichtspiele folgten.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Marcel Ziegl (r.) bleibt den Riedern treu