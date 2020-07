Valérien Ismaël nicht mehr LASK-Trainer

Paukenschlag bei Fußball-Bundesligist LASK: Valérien Ismaël ist laut Informationen von Sky Sport Austria nicht mehr Trainer der Linzer. Mit Vizepräsident Jürgen Werner könnte auch der zweite Verantwortliche der Corona-Trainings-Affäre beim LASK gehen.

Der LASK hatte die Meistergruppe der Bundesliga nach einem starken Herbst als Tabellenführer begonnen und dazu in der Europa League das Achtelfinale erreicht.

In der Coronapause hielten die Oberösterreicher dann in Pasching ein unerlaubtes Mannschaftstraining mit mehr als den damals zugelassenen je fünf Spielern in einer Gruppe ab, was durch versteckte Kameras aufflog. Nach einem Urteil der Bundesligagremien erhielt der Club eine Geldstrafe aufgebrummt und vier Punkte abgezogen. Der LASK fiel in der Folge noch auf Platz vier zurück.

Ismaël hatte die Verantwortung für den Lapsus ebenso wie Vizepräsident Jürgen Werner auf sich genommen. Dennoch schienen personelle Konsequenzen der Causa ausgeschlossen. Ismaël selbst hatte bekräftigt, "zu hundert Prozent" beim LASK zu bleiben. Nun dürfte alles anders sein. Laut "Oberösterreichischen Nachrichten" wird auch Jürgen Werner, seit Langem befreundet mit Ismaël, seinen Hut nehmen. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

