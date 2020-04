Variante: Kurzsaison, um Meister zu ermitteln

Die Fußball-Bundesligaclubs warten auf eine Entscheidung der Politik, ob ihr Konzept umgesetzt werden kann. Zwei Optionen bieten sich an.

Die Chance ist groß, dass die Saison in der österreichischen Fußballbundesliga mit Spielen ohne Zuschauer in den jeweiligen Stadien doch noch fortgesetzt und beendet wird. Und daher ist auch die Chance für Titelverteidiger Red Bull Salzburg groß, den Titel doch noch zu verteidigen. Drei Punkte liegen die Bullen nach dem Grunddurchgang und der Punkteteilung hinter Tabellenführer LASK. Wann kann es weitergehen? Fußball-Österreich wartet noch auf die Zustimmung aus der Politik. Zwei Szenarien sind möglich.

Der kaufmännische Geschäftsführer von Red Bull Salzburg, Stephan Reiter, hofft, dass noch vor Mai eine Entscheidung fällt. Er ist auch zuversichtlich, dass das Geisterspielkonzept, das von der Liga ausgearbeitet und der Bundesregierung vorgelegt wurde, genehmigt wird. Im Kampf um eine Fortsetzung der Saison ist jetzt nämlich ausschließlich die Politik am Zug. Am Montag findet eine Nationalratssitzung statt und spätestens nach dieser sollen die Ligaclubs Klarheit erhalten, ob und wie es weitergehen kann. Das Cupfinale Salzburg gegen Austria Lustenau ist als erstes Spiel nach der Wiederaufnahme der Saison am 16. Mai geplant. Dieser Termin ist nur zu halten, wenn die Regierung in den nächsten Tagen grünes Licht gibt. Um sich dann zumindest zwei Wochen mit Mannschaftstraining auf die weitere Saison vorzubereiten.

Zehn Spieltage sind in der Bundesliga in der Meistergruppe bzw. der Qualifikationsgruppe noch zu absolvieren. Derzeit müsste die Saison bis 30. Juni fertig gespielt werden. Mit einer Blitzsaison wäre das mit dem ersten Spieltag am 23. Mai noch möglich. Zwei Spieltage pro Woche wären nötig, um die Saison am Mittwoch, 24. Juni, mit dem Schlager LASK gegen Red Bull Salzburg zu beenden. "So hätten wir auch noch eine längere Pause vor Beginn der neuen Saison und könnten uns darauf gezielt vorbereiten", sagte Reiter, der sich aber auch vorstellen kann, noch ein oder zwei Wochen in den Juli hineinzuspielen. "Um auf Unvorhergesehenes vorbereitet zu sein." Laut Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer besteht aber auch die Möglichkeit, bis in den Juli zu spielen. Das wäre die zweite Variante. Auch bei dieser Variante wäre der erste Spieltag der 23. Mai und gleich der Schlager Red Bull Salzburg gegen Rapid. Die Meisterschaft würde allerdings in diesem Fall bis Ende Juli verlängert werden. Die zehn noch zu spielenden Runden werden im Wochenende-Modus nur mit Partien am Samstag und Sonntag bis zum Ende am 26. Juli ausgetragen. Dann müsste die Saison 2020/21 aber später als üblich beginnen.